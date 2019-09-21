В Нижневартовске задержали трех подозреваемых в терроризме

По данным Росгвардии, это участники действующей ячейки ИГИЛ

Бойцы СОБРа. Архивное фото Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации задержали в Нижневартовске (ХМАО-Югра) троих подозреваемых в преступлениях террористической направленности, заявил "Интерфаксу" в субботу официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, задержание провели бойцы СОБРа.

"По версии следствия, мужчины осуществляли запрещенную деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма", - сказал Грибакин.

Он отметил, что задержанные - сторонники радикальных религиозных взглядов и участники действующей ячейки террористической запрещенной в РФ организации "Исламское государство".

Как рассказал представитель Росгвардии, среди изъятого в ходе проведенных обысков - экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, боеприпасы. При личном досмотре одного из подозреваемых при нем обнаружили наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами.

Грибакин заявил, что по данному факту возбуждены уголовные дела.