Путин объяснил, зачем нужны СМИ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин приветствовал гостей фестиваля журналистов "Вся Россия - 2019" и указал на важную роль средств массовой информации в отношениях между властью и гражданами.

"Сегодня СМИ служат действенным механизмом общественного контроля. Активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив", - говорится в приветствии Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что "такая конструктивная, ответственная позиция помогает органам местного самоуправления, региональным командам управленцев более эффективно решать проблемы, волнующие людей".

Кроме того, Путин подчеркнул, что СМИ повышают заинтересованность и стремление самих жителей включаться в реализацию социальных и общественно значимых проектов.

Также глава государства отметил высокую насыщенность этого форума, который проводится уже много лет.

"Он объединяет корреспондентов, обозревателей, редакторов, руководителей масс-медиа со всей России. У каждого из вас свой опыт работы, свои подходы к освещению событий, их анализу. Своя редакционная политика и, главное, практика коммуникаций, общения с читателями и зрителями. И форум даёт широкие возможности для содержательных дискуссий, для обмена мнениями о достижениях и проблемах профессиональной деятельности, о настоящем и будущем региональных СМИ. В том числе в сфере "обратной связи"", - подчеркивает Путин.

Он добавил, что все это содействует росту качества и влияния отечественных СМИ, которым принадлежит огромная роль в продвижении нашей страны к масштабным целям развития.