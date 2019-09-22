Шойгу исключил вероятность крупномасштабной войны

Сергей Шойгу Фото: ТАСС, Алексей Ерешко

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу надеется, что полномасштабной войны не произойдет, её последствия были бы катастрофическими.

"Я надеюсь, что о полномасштабной войне сегодня вопрос не стоит. И все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому", - сказал Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец". "По поводу Третьей мировой войны есть очень большое количество самых разных высказываний. Наиболее точным и адекватным из них мне представляется такое: "Я не знаю, какой именно будет Третья мировая война. Но я точно знаю, что она будет последней", - заявил Шойгу.

Министр обороны считает, что Запад стремился к разрушению и порабощению России. "Если бы Запад продолжал себя вести так, как он начал себя вести во времена Горбачева - выполнял бы все свои обещания, не стал бы продвигать НАТО к нашим границам все ближе и ближе, не расширял бы свое влияние в нашем ближнем зарубежье, не лез бы во внутренние дела нашей страны - то мне кажется: им в конце концов удалось бы все. Им бы удалось решить ту задачу, которую они перед собой ставили - задачу разрушения и порабощения нашей страны", - сказал он.

По словам Шойгу, фактически это сделано с "младоевропейцами" и бывшими советскими республиками. "Мы вовремя не поняли и очень долго не понимали суть того, что происходило вокруг нас. Нам повезло в том, что мы всё-таки сумели вовремя остановиться. Начался процесс возвращения к здравому смыслу, как я уже сказал, в 1999 году. Начиная с этого момента, мы трудно, тяжело, на зубах, но все-таки добились того, что мир сегодня перестал быть однополярным. И это, естественно, очень не нравится Западу, который прикладывает все усилия, чтобы вернуть себе монополию на влияние в мире", - говорится в интервью.

Также Шойгу рассказал, что испытывает ностальгию по Советскому Союзу и мечтает построить два города в Сибири, по которой скучает. "У меня большая ностальгия по Советскому Союзу - не по каким-то отдельным лозунговым вещам, а по тому настроению, по тому духу, который царил тогда в те времена особенно в тех местах", - сказал он.