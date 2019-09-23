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На Сахалине госпитализировали более 20 сотрудников рыболовецкого стана

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Более 20 сотрудников рыболовецкого стана в Макаровском районе в минувшие выходные дни госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили агентству "Интерфакс" в терруправлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

"Более 20 работников рыболовецкого стана в выходные дни госпитализированы в центральную районную больницу в Макарове (райцентр - ИФ) и в больницу в Южно-Сахалинске. Проводится расследование", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что источник отравления устанавливается.

В Минздраве региона ситуацию пока не комментируют.

Сахалинская область

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