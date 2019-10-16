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Суд над главным свидетеля по делу экс-губернатора области Хорошавина начался в Южно-Сахалинске

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Южно-Сахалинском городском суде в среду началось заседание по уголовному делу бывшего руководителя секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслава Горбачева, являющегося главным свидетелем по коррупционному делу экс-губернатора Александра Хорошавина, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Горбачев и его адвокат просили суд сделать процесс закрытым, но суд не удовлетворил это ходатайство", - сказал собеседник агентства.

Горбачев заявил суду, что страдает большим количеством заболеваний и поэтому просил сделать процесс закрытым.

Горбачев обвиняется в пяти эпизодах взяток в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в легализации преступного дохода в составе орггруппы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Горбачев был главой секретариата Хорошавина. По версии следствия, глава секретариата по поручению Хорошавина находил бизнесменов, договаривался с ними о взятках, брал деньги и хранил у себя до момента передачи.

Когда шло расследование по уголовному делу в отношении Хорошавина, Горбачев заключил соглашение со следствием, признал вину и дал показания в отношении экс-губернатора и некоторых коллег по правительству региона. Поэтому уголовное дело в отношении бывшего руководителя секретариата губернатора было выделено в отдельное производство.

Как сообщалось, Хорошавина арестовали в марте 2015 года. Президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн руб. и лишен государственных наград.

Тем же судом бывший заместитель председателя областного правительства Сахалина Сергей Карепкин был приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн руб. Экс-советник главы области Андрей Икрамов получил 9,5 лет и оштрафован на 176 млн руб. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы. Общая сумма установленных взяток по этому делу составила порядка 522 млн руб.

Обжалование приговора в Сахалинском областном суде его не изменило.

По второму уголовному делу Хорошавину предъявлено обвинение в совершении в составе преступной группы 13 преступлений по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток) и одного преступления по приготовлению к получению взятки в ходе предвыборной кампании выборов из депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 году. Материалы этого дела составляют более 100 томов, это дело суд еще не рассматривал.

Александр Хорошавин Сахалинская область Вячеслав Горбачев

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