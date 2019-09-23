В Кремле заверили, что гарантии участникам репатриации капиталов будут выполняться

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Гарантии президента РФ Владимира Путина участникам репатриации капиталов остаются в силе, публикация об изъятии ФСБ в Федеральной налоговой службе (ФНС) декларации об амнистии капитала и использовании ее как доказательства в уголовном деле требуют изучения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание на публикацию газеты "Ведомости" о том, что ФСБ изъяло в здании центрального аппарата ФНС декларацию, поданную Валерием Израйлитом в рамках амнистии капитала, и использовала ее в уголовном деле.

Между тем президент РФ Владимир Путин в 2014 году, объявляя амнистию капитала, гарантировал ее участникам, что они не столкнутся с уголовным или административным преследованием.

На вопрос, можно ли доверять словам главы государства, Песков сказал: "Безусловно, можно доверять словам президента. Нужно доверять словам президента. Он неоднократно доказывал состоятельность своих слов, но, что касается этого конкретного случая, мы видели сообщения СМИ на этот счет. Но, не зная деталей дела, очень сложно что-то сказать".

"В целом, безусловно, все гарантии, которые давались, должны выполняться", - сказал Песков.

Он уточнил, что нужно разобраться, "идет ли там (в публикации) речь о деле, которое может подпадать под амнистию". "Поэтому я пока воздержусь от каких-либо комментариев, потому что не имею возможности это комментировать", - добавил Песков.

"Мы не знаем, на основании чего эти данные были изъяты, и были ли они действительно изъяты и так далее, и поэтому я, не обладая этими знаниями, не могу комментировать. Это не вопрос администрации президента", - сказал пресс-секретарь российского лидера, добавив, что "конкретный случай нужно рассматривать, только четко зная детали".

Дело против Валерия Израйлита

По мнению обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках труб для строительства порта "Усть-Луга" и выводила деньги за границу. В декабре 2016 года Израйлит был арестован. До этого, узнав о возбужденном деле, он поручил своим сотрудникам убрать все следы его "бизнес-деятельности", приводят "Ведомости" выдержки из обвинительного заключения, но одна из сотрудниц забрала компьютер домой, где его изъяли следователи. Из переписки в мессенджере ICQ сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и узнали, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии, пишет газета. Следователи запросили разрешение суда на выемку декларации в ФНС, полагает один из адвокатов Израйлита - Виктория Бурковская, партнер "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры". В марте 2017 года спецслужба получила декларацию Израйлита.

Содержание декларации описано в обвинительном заключении, отмечает газета. Следователи использовали документ как доказательство по двум статьям обвинения.

Кейс Израйлита является прецедентным: юристы, опрошенные изданием, не смогли вспомнить других случаев, когда декларации об амнистии капитала попадали в руки сотрудников правоохранительных органов.