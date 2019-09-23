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Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предложило при взыскании долгов с граждан оставлять им не менее прожиточного минимума, соответствующий законопроект ведомство внесло в правительство, рассказал "Интерфаксу" источник, читавший этот документ.

Предлагаемые изменения не затронут должников по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам и тех, кто должен возмещать вредот преступления.

Авторы законопроекта предлагают ориентироваться на прожиточный минимум, определенный на второй квартал предыдущего года для региона, где находится работодатель должника, банк или его филиал, в котором у гражданина открыт счет. Должнику также дадут право добиваться через суд увеличения суммы, которую нельзя взыскать, если ему необходимы дополнительные расходы.

"Чрезмерно жесткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка, что имеет существенно более пагубное влияние на экономику, чем потери отдельных кредиторов", - считают в министерстве. Авторы поправок также отмечают, что обращение взыскания на пенсии нивелирует конституционные гарантии граждан на получение социального обеспечения.

Поправки в закон "Об исполнительном производстве" предлагают запретить взыскивать долги со страховых пенсий по старости и инвалидности и с фиксированных выплат к этим пенсиям.

Также законопроект обяжет приставов возвращать взыскателям исполнительные листы без возбуждения исполнительного производства, если доходы должника не превышают прожиточный минимум и у него нет имущества, на которое можно наложить взыскание, например, автомобиль.

Информацию о доходах и имуществе должников служба будет получать в электронном виде от налоговых органов, банков, ГИБДД и управлений Росреестра. Взыскатель сможет повторно обратиться к приставам, если у него будут сведения об изменении имущественного положения должника.

Поправки уже согласовали Минюст, Минфин, Федеральная служба судебных приставов и Минтруд, сказал собеседник агентства.

Минэкономразвития Минтруд Минфин Минюст ФССП

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