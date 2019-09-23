На Украине пройдет заочный суд над экс-главой "Нафтогаза" времен правления Януковича

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование уголовного производства в отношении экс-председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", народного депутата Верховной Рады VIII созыва Евгения Бакулина.

"Предоставить разрешение на осуществление в уголовном производстве в отношении объявленного в розыск ... уроженца г.Кстово Нижегородской области, народного депутата Украины... который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 255, частью 4 статьи 28, частью 5 статьи 191, частью 4 статьи 28, частью 2 статьи 15, частью 5 статьи 191, частью 4 статьи 28, частью 3 статьи 209, частью 4 статьи 28, частью 1 статьи 366 УК Украины", - говорится в определении суда.

Место рождения подозреваемого, квалификация инкриминируемых преступлений и информация о вызовах на допрос указывает на личность Бакулина.

Кроме того, в определении сообщается, что в связи с неустановлением местонахождения подозреваемого, 22 августа 2019 года он был объявлен в международный розыск.

16 февраля 2018 года генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал о подписании им представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения Бакулину и направлении документа в парламент. Он также сообщил, что Бакулин находится за пределами Украины и длительное время не появляется ни на заседании Верховной Рады, ни на Украине вообще.

По информации генпрокурора, ведомство расследует уголовное производство по статье 255 (создание преступной организации), статье 191 (хищение), статье 209 (отмывание средств) и другим статьям. Досудебным следствием установлено, что Бакулин, вероятно, принимал участие в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украина" в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок (так называемых вышек Бойко).

15 марта текущего года Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина, который в 2007 году и с 2010 по 2014 гг. занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".