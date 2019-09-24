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Госдума дала полиции право выносить предостережения россиянам

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон "О полиции", наделив ее сотрудников правом объявления официального предостережения гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Поправки в закон "О полиции" были внесены группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Парламентарий считает, что "принятие закона должно способствовать профилактике преступлений и правонарушений".

В настоящий момент правом выносить предостережения физическим лицам обладают сотрудники прокуратуры и ФСБ.

О разработке такого законопроекта стало известно в марте 2019 года.

Госдума

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