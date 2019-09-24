Экс-кандидат в Мосгордуму Соловьев вышел на свободу после 20 суток ареста

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава московского отделения Партии перемен и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев вышел из спецпреемника после 20 суток ареста.

"Я очень рад, что меня не забрали еще раз, потому что на меня пришла какая-то повестка по статье КоАП 20.2 (нарушение правил проведения митинга) часть 5, совершенно неизвестно за что", - сказал Соловьев журналистам на выходе.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал Соловьева на 20 суток за повторное нарушение правил организации митинга (ч.8 ст.20.2) в связи с проведением несанкционированного шествия в поддержку политзаключенных 31 августа.

До этого Соловьев провел восемь суток под административным арестом за акцию в поддержку независимых кандидатов 27 июля.