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Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму арестовали на 20 суток

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил 20 суток ареста незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Александру Соловьеву из-за несогласованной акции 31 августа в поддержку политзаключенных. Об этом сообщили в пресс-службе Партии перемен.

Соловьеву вменили повторное нарушение правил организации митинга (ч.8 ст.20.2 КоАП).

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Минувшим летом политик отбыл восемь суток административного ареста за акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля.

Соловьев - глава московского отделения Партии перемен, бывший председатель сетевого движения "Открытая Россия".

3 сентября активист Марк Гальперин получил 30 суток ареста за организацию акции 31 августа. Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь на том же основании оштрафовали за 300 тысяч рублей.

Акция 31 августа прошла без столкновений и задержаний. По оценке полиции, в ней приняли участие 750 человек, они прошли по Бульварному кольцу.

Александр Соловьев Партия перемен Мосгордума Тверской суд

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