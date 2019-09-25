Источник сообщил об обысках в екатеринбургском "Водоканале"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В офисе екатеринбургского МУП "Водоканал" начались обыски по делу первого замглавы города Александра Ковальчика, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Ранее агентство узнало также от источника, что на Ковальчика завели дело о злоупотреблении полномочиями в период, когда он был гендиректором "Водоканала".

Официальной информации о деле не поступало.

Ковальчик сказал, что узнал о деле от журналистов и от юристов мэрии, которые пытались узнать, что происходит. Глава администрации Александр Высокинский претензий к заместителю не имеют, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ковальчик предположил, что речь может идти об обвинениях, которые ему выдвинули в 2015 году. Он напомнил, что его обвиняли в злоупотреблении полномочиями, суд установил, что был виноват подрядчик, и его оправдал. Чиновник готов дать разъяснения, если окажется, что в деле появились новые обстоятельства.