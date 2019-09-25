Экс-сенатор Арашуков останется в СИЗО до конца года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду продлил до 30 декабря срок содержания под стражей бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, которого подозревают ворганизации двух заказных убийств, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля.

Это решение огласил судья Артур Карпов. На тот же срок, по решению суда, под арестом останутся отец экс-сенатора - бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков и бывший заместитель гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов.

Сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо на пленарном заседании Совета Федерации в присутствии председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. В мае он был лишен сенаторских полномочий. Ему инкриминируют совершенные в 2010 году убийства лидера регионального молодежного движения Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

В рамках расследования также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков-старший. Его подозревают в создании преступного сообщества, в которое мог входить его сын, а также в мошенничестве - хищении газа, которое обошлось "Газпрому" более чем в 30 млрд рублей.