Поиск

Экс-сенатор Арашуков останется в СИЗО до конца года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду продлил до 30 декабря срок содержания под стражей бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, которого подозревают ворганизации двух заказных убийств, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля.

Это решение огласил судья Артур Карпов. На тот же срок, по решению суда, под арестом останутся отец экс-сенатора - бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков и бывший заместитель гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов.

Сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо на пленарном заседании Совета Федерации в присутствии председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. В мае он был лишен сенаторских полномочий. Ему инкриминируют совершенные в 2010 году убийства лидера регионального молодежного движения Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

В рамках расследования также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков-старший. Его подозревают в создании преступного сообщества, в которое мог входить его сын, а также в мошенничестве - хищении газа, которое обошлось "Газпрому" более чем в 30 млрд рублей.

Рауф Арашуков

Новости по теме

Новости

На Урале задержан настоятель обители милосердия, воспитывающий 70 приемных детей

Последняя в истории ракета "Союз-ФГ" с экипажем МКС стартовала с Байконура

Подозреваемая в похищении младенца, найденного мертвым, ранее была судима

Источник узнал о задержании генерала МВД по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Источник узнал о задержании генерала МВД по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Суд в Петербурге освободил оппозиционера, подозреваемого в осквернении могил

Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Минэкономразвития предложило выделить на развитие Крыма еще 2,6 млрд рублей

Глава заксобрания Петербурга признал вмешательство в выборы как глава отделения "Единой России"

Глава заксобрания Петербурга признал вмешательство в выборы как глава отделения "Единой России"

Памфилова заявила об ответственности горизбиркома Петербурга в связи с нарушениями

Памфилова заявила об ответственности горизбиркома Петербурга в связи с нарушениями
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');