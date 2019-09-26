Украинца задержали за попытку въехать на заработки в Крым по паспорту друга

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Гражданин Украины, пытавшийся пересечь границу с Россией по чужому паспорту, задержан в пункте пропуска "Джанкой" на севере Крыма, ему грозит уголовная ответственность, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике в четверг.

"В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что следовал в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой потерял. Молодой человек планировал вернуть документ владельцу после пересечения границы, отправив его попутным транспортом", - говорится в пресс-релизе.

Пограничники возбудили в отношении иностранца-нарушителя уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Наказания, предусмотренные данной статьей, - до 200 тысяч рублей штрафа, либо до двух лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок. Украинец заключен под стражу.

На севере Крыма расположены пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне это соответственно пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".

В июле 2019 года погрануправление ФСБ РФ по Крыму рассказало об украинцах, пытающихся попасть в российский регион с правками в паспортах - с исправлениями в дате рождения, имени и фамилии владельца документа. Иногда владельцы самостоятельно вклеивают в паспорт фотографию по достижении ими 25 и 45-летнего возраста, отмечали в ведомстве.