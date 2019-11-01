Суд в Крыму арестовал украинца за попытку въехать на полуостров обманным путем

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Крыму арестовал на два месяца гражданина Украины, задержанного на границе полуострова за попытку незаконно попасть на территорию РФ, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике в пятницу.

Уточняется, что 34-летний житель Закарпатской области пытался попасть в Крым через пункт пропуска "Армянск". Во время проверки выяснилось, что иностранцу запрещен въезд в Россию до сентября 2020 года. Причина запрета в сообщении не указана.

"Чтобы пересечь государственную границу, мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт", - говорится в пресс-релизе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322 УК РФ (пересечение российской госграницы при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которого заведомо для виновного не разрешен).

На севере Крыма расположены пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".

В начале октября сообщалось, что Джанкойский районный суд Крыма приговорил к полутора годам колонии строгого режима украинца, попытавшегося обманным путем проникнуть на территорию полуострова. В сентябре стало известно, что в Крыму задержали жителя украинского Мелитополя, пытавшемуся въехать в Россию по паспорту друга.