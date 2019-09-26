Росмолодежь за 3 млн рублей научит студентов распознавать фейки

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Росмолодежь объявила конкурс о проведении восьми лекций-дискуссий для студентов об информационных инструментах манипулирования и противодействии фейковым новостям. Агентство готово заплатить за это 3 млн рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы госзакупок.

Лекции нужно будет провести до конца года в вузах Центрального, Южного и Уральского федеральных округов. Для каждой из них нужно будет задействовать четырех экспертов - двух кандидатов исторических, политических или социологических наук, в том числе имеющих высокую активность в СМИ, и двух специалистов в журналистике и международных отношениях. Среди заявленных тем также есть цифровая реальность и внешняя политика России, молодежь в контексте глобальных вызовов и смены технологических эпох, международные отношения.

Также закупка включает социологическое исследование на те же темы с опросом не менее 500 респондентов.

Еще один конкурс агентство объявило об организации дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" во всех федеральных округах. На это Росмолодежь потратит до 15 млн рублей. Мероприятия нужно провести до октября, в Москве они должны проходить в Парке Горького, "Зарядье" и других парках, к ним нужно привлечь не меньше 100 экспертов, в том числе спортсменов, депутатов, бизнесменов, блогеров и народных артистов. В каждой дискуссии должно участвовать не менее 200 студентов, а в общей сложности - 30 тысяч. Темы для обсуждения - развитие патриотизма, внешнеэкономическая деятельность, экспансия на внешние рынки, глобализация и вызовы времени, лидерство и госслужба. Для одной из дискуссий голографический ведущий, отмечает издание.