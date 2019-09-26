В Госдуме предложили подчинить Росстат напрямую правительству

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров предложил передать Росстат из ведения Минэкономразвития в подчинение правительству, чтобы его данные не "подгоняли" под нужный результат. Он высказал это в время обсуждения исполнения бюджета за 2018 год.

"Идет подгонка данных Росстата под нужный результат, поэтому может быть одним из основных выводов обсуждения отчета об исполнении бюджета - может быть, все-таки, поднять статус Росстата и вернуть его под управление непосредственно правительству, чтобы никакое ведомство не могло использовать эти данные для достижения своих целей", - сказал депутат.

Он напомнил, что данные о росте экономике за 2018 год были "вдруг" "совершенно неожиданно" пересмотрены в сторону увеличения. "Мы попросили, когда комитет рассматривал, чтобы Минэкономразвития представило нам пофакторный анализ роста 2,3%. Сегодня идет пленарное заседание Госдумы, эти цифры нам так и не представлены, поэтому пока, в данном случае, могу констатировать только одно: этот рост, с точки зрения его обоснованности, означает передачу управления статистикой Минэкономразвития", - сказал Макаров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин позднее предложил "послушать Макарова в отношении показателей, которые подгоняют".

Росстат был передан в ведение Минэкономразвития от правительства президентским указом в апреле 2017 года.