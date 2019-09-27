Гособвинение потребовало 8 лет колонии для экс-ректора ДВФУ по делу о растрате

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сторона гособвинения попросила приговорить бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца, которого по делу о растрате судят в Тихоокеанском флотском военном суде, к восьми годам лишения свободы, сообщил председатель суда Сергей Михайлюк.

"По Иванцу прокуратура запросила восемь лет лишения свободы", - сказал Михайлюк в пятницу журналистам во Владивостоке.

Он пояснил, что это дело рассматривается в Тихоокеанском флотском военном суде по решению Верховного суда, это связано с военным прошлым Иванца.

Как сообщалось, Тихоокеанский флотский суд назначил на 21 октября оглашение приговора бывшему ректору ДВФУ. Иванец, обвиняемый по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), свою вину не признал.

Обвинение просило признать всех подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы со штрафом. Сторона защиты считает вину Иванца недоказанной и просит вынести в отношении него оправдательный приговор.

По данным следствия, в 2011 году между Дальневосточным государственным университетом и ООО "Современный университет" был заключен контракт на создание информационно-технической системы на сумму около 650 млн руб.

Система должна была создаваться в пять этапов и заработать в 2013 году. Но этого не произошло.

Тем не менее, по данным расследования, в 2015 году Иванец дал указание проректорам Алексею Цхе и Виктору Атаманюку подготовить и подписать акты сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу. В сентябре того же года ректор потребовал от главного бухгалтера вуза на основании указанных актов перевести ООО более 20 млн руб. с расчетного счета университета.

Иванец был назначен ректором ДВФУ в июле 2012 года. До этого он занимал пост заместителя министра образования и науки РФ. Расследование по делу ректора ДВФУ вело Главное следственное управление СКР. Дело в отношении Иванца было возбуждено в 2016 году.

Бывшие проректоры Цхе и Атаманюк также проходят обвиняемыми по уголовному делу.