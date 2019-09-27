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Число дел о гостайне в Тихоокеанском флотском военном суде увеличилось втрое

Число дел о гостайне в Тихоокеанском флотском военном суде увеличилось втрое
Здание Тихоокеанского флотского военного суда во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Число дел о гостайне, рассматриваемых Тихоокеанским флотским военным судом - единственным в системе российских военных судов, где слушаются дела такой категории, в прошлом году выросло в три раза,

"Если в 2017 году рассматривалось два дела о гостайне, то в 2018 году их было уже шесть, а в текущем 2019 году - уже четыре. Это нас беспокоит", - сообщил председатель Тихоокеанского флотского военного суда Сергей Михайлюк журналистам в пятницу.

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По его словам, эти дела были связаны с нарушениями инструкций и регламента работы с секретными документами.

Михайлюк также отметил, что общее число дел, рассматриваемых судом, за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилось на 12%. Он отметил, что в суд стало поступать меньше уголовных дел, но выросло число дел об оказании медицинской помощи, а вот объем коррупционных дел со временем не снижается.

Председатель отметил, что Верховный суд России затребовал большое количество дел, чтобы оценить решения, вынесенные Тихоокеанским судом, но за 2019 год не изменил ни одно из них. Как подчеркнул Михайлюк, это говорит о высоком качестве работы возглавляемого им суда и о том, что все вынесенные решения законны.

Россия

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