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Минздрав предложил открывать в аэропортах не более двух курилок

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении помещений для курения в аэропорты, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным газеты, ведомство настаивает, чтобы их число ограничивалось двумя. Они также должны располагаться в изолированных помещениях с непрозрачными стенами и быть оборудованными вентиляционными системами. Согласно законопроекту, комнаты должны находиться в местах, максимально удаленных от пунктов досмотра, путей следования к выходам на посадку и выходам из аэропорта.

Работа над поправками продолжается, рассказали в пресс-службе правительства "Известиям".

Законопроект о возвращении курилок уже принят в первом чтении. Дополнительные поправки рассмотрят во втором чтении в осеннюю сессию.

Первую версию законопроекта внес в Госдуму депутат от "Справедливой России" Сергей Боярский. Он обосновал свое предложение тем, что многие граждане не соблюдают запрет на курение в общественных местах, а специально оборудованные помещения помогут снизить количество административных правонарушений.

Сейчас некурящие граждане жалуются на запах табачного дыма в туалетах и других помещениях аэропотов.

Минздрав

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