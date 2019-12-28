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Президент России подписал закон о возвращении "курилок" в аэропорты

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

В РоссииБрюн заявил, что из-за запрета курилок в аэропортах стали курить исподтишка в туалетахЧитать подробнее

В закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма включается пункт о том, что курение табака допускается в "специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний".

Закон принят Госдумой 12 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря.

Россия Владимир Путин

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