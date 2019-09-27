Верховный суд отказался пересмотреть дело о взыскании с Дмитрия Ананьева 3 млрд рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России отклонил ходатайство бывшего совладельца и руководителя Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева о пересмотре судебных решений о взыскании с него 2,9 млрд рублей в пользу обанкротившейся "Зерновой компании "Настюша"". Это следует из картотеки суда.

В августе этот же суд отказался приостановить исполнение этих решений по просьбе Ананьева.

Арбитражный суд Московского округа 22 мая отклонил жалобу Ананьева на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 5 марта по договору поручительства от 7 июля 2011 года решил взыскать с него в пользу "Настюши" 1,7 млрд рублей, в том числе 1 млрд 32,6 млн рублей долга и 595,8 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами с 5 июля 2013 года по 1 июня 2018 года.

Апелляционный суд 5 марта признал недействительным еще один договор поручительства, заключенный между ООО "ЗК "Настюша" и Ананьевым 9 ноября 2010 года. По нему суд решил взыскать с Ананьева в пользу "Настюши" 1,2 млрд рублей, в том числе 677,3 млн рублей долга и 477,8 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами с 30 декабря 2011 года по 1 июня 2018 года. Кассация 21 мая оставила постановление в силе.

Девятый арбитраж при этом отменил решения суда первой инстанции и применил последствия недействительности двух сделок, решив взыскать с Ананьева в пользу компании в общей сложности 2,9 млрд рублей.

Оспариваемые договоры были заключены к договорам займа между совладельцем "Настюши" Игорем Пинкевичем и Ананьевым.

Суд ранее привлек к участию в делах Пинкевича и его финансового управляющего Ивана Кузнецова.

Конкурсный управляющий полагает, что Пинкевич взял личный заем, так как в тот же день обналичил денежные средства. "Настюша" начала погашать долг, причем сделала это не в полном объеме. Ананьев и не требовал возврата средств полностью.

Ананьев в конце июля направил в Верховный суд жалобу на это решение и попросил приостановить его исполнение.

ЗК "Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года, в отношении компании открыта процедура конкурсного производства.

Крупнейшими реестровыми кредиторами являются АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (44,7%), ООО "ААА Консортиум" (26,1%) и Россельхозбанк (16,56%). Балансовая стоимость имущества ЗК "Настюша", согласно отчету конкурсного управляющего, на 31 декабря 2016 года составляла 24,6 млрд рублей, но его инвентаризация не проводилась.

ЗК "Настюша" входит в одноименную группу вместе с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".

Пинкевич с августа 2017 года находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2", где группа компаний "Настюша", контролировавшая земельные участки в Москве, выступала в качестве инвестора.

Ранее Арбитражный суд Москвы отложил на 12 ноября заседание по проверке обоснованности заявления конкурсного управляющего "Настюши" о банкротстве Ананьева.