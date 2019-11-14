Суд прекратил производство по банкротству экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению конкурсного управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" Антона Никеева о признании банкротом экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Представитель Ананьева отметил, что признание банкротом на основании реституционных требований (возвращение сторонами всего полученного ими в случае признания договора недействительным), необоснованно. При этом другого кредитора в рамках данного дела о банкротстве нет. "Поэтому дело подлежит прекращению", - заявил он.

Представители "Настюши" выступили против удовлетворения ходатайства.

Конкурсный управляющий "Настюши" на заседании просил суд признать должника банкротом, минуя стадию реструктуризации долгов.

ЗК "Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года, в отношении компании открыта процедура конкурсного производства.

Крупнейшими реестровыми кредиторами являются АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (44,7%), ООО "ААА Консортиум" (26,1%) и Россельхозбанк (16,56%).

ЗК "Настюша" входит в одноименную группу вместе с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".