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Суд прекратил производство по банкротству экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению конкурсного управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" Антона Никеева о признании банкротом экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Представитель Ананьева отметил, что признание банкротом на основании реституционных требований (возвращение сторонами всего полученного ими в случае признания договора недействительным), необоснованно. При этом другого кредитора в рамках данного дела о банкротстве нет. "Поэтому дело подлежит прекращению", - заявил он.

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Представители "Настюши" выступили против удовлетворения ходатайства.

Конкурсный управляющий "Настюши" на заседании просил суд признать должника банкротом, минуя стадию реструктуризации долгов.

ЗК "Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года, в отношении компании открыта процедура конкурсного производства.

Крупнейшими реестровыми кредиторами являются АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (44,7%), ООО "ААА Консортиум" (26,1%) и Россельхозбанк (16,56%).

ЗК "Настюша" входит в одноименную группу вместе с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".

Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев

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