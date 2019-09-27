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В Ростовской области возбудили дело после ампутации руки 11-летнему мальчику

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Следователи Ростовской области в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства при которых 11-летний пациент больницы лишился руки.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщает, что по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В августе 2019 года мальчик играл с мячом во дворе, оступился и упал на правую руку, получив перелом костей правого предплечья со смещением отломков. Сразу же после получения травмы ему была оказана медицинская помощь фельдшером, а затем дежурным врачом-хирургом МБУЗ ЦРБ Зерноградского района, после чего ребенка отпустили домой.

Однако затем, в связи с ухудшением состояния здоровья родители снова доставили его в зерноградскую больницу, где приняли решение о его госпитализации в детское хирургическое отделение областной больницы Ростовской области. Там мальчику провели ампутацию правого предплечья на границе нижней и средней трети.

В ходе расследования уголовного дела проведут необходимые экспертизы и проверят качество оказания медицинской помощи. Следователи выяснят, есть ли связь между действиями медиков и наступившими последствиями.

Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик после открытого перелома руки был отправлен в больницу Зернограда, где ему наложили гипс. Рука болеть не переставала, тогда ребенка перевели в областную детскую клиническую больницу Ростова-на-Дону, где ему диагностировали гангрену, что стало основанием для ампутации.

Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области в ходе проверки в больнице Зернограда нашел нарушения в оказании медицинской помощи пострадавшему мальчику и передал материалы проверки следователям.

Ростовская область СКР

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