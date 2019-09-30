27 тысяч деревьев высадили на пожарище на байкальском острове Ольхон

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Участники всероссийского добровольческого лесовосстановительного лагеря "Посади дерево - сохрани Байкалу жизнь" высадили около 27 тысяч саженцев сосны и лиственницы на самом крупном байкальском острове Ольхон, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области в понедельник.

"Посадки деревьев прошли при сопровождении сотрудников Островного лесничества ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" на территориях, где были пожары в 2007-2009 годах. Всего высажено 26 тысяч саженцев из питомника возрастом два-три года и около 1 тысячи - возрастом до пяти лет", - говорится в сообщении.

Часть деревьев также высадили в местности Волчья Падь на Ольхоне, где ранее была несанкционированная свалка мусора.

Кроме того, волонтеры расчистили места пожарищ прошлых лет от упавших стволов и веток.

В работе лагеря с 18 по 25 сентября приняли участие 119 россиян, а также жительница Южной Каролины (США). Было сформировано 11 бригад из студентов иркутских вузов и добровольцев благотворительного фонда "Подари планете жизнь", который организует посадки деревьев на Ольхоне с 2015 года.