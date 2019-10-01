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Что произошло за день: вторник, 1 октября

Подписание "формулы Штайнмайера", убийство сотрудника СКР в Москве и отказ приятелю Мамаева и Кокорина в УДО

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На заседании контактной группы по Украине подписана "формула Штайнмайера". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет подготовлен новый закон об особом статусе самопровозглашенных ДНР и ЛНР, который будет содержать положения "формулы Штайнмайера". Полномочный представитель России в группе Борис Грызлов рассказал, что участники переговоров также согласовали разведение сил в Петровском и Золотом.

- Сотрудник СКР погиб в результате нападения. Владислав Капустин получил удар ножом у проходной здания в Техническом переулке в Москве во время приема граждан. По данным источника, нападавший - 39-летний житель Санкт-Петербурга. Он уже задержан, его планируется направить на психиатрическую экспертизу.

- Заместителя гендиректора "Аэрофлота" попал на допрос. Информированный источник сообщил, что Владимира Александрова доставили к следователям в связи с делом о мошенничестве в особо крупном размере. Также сообщалось об обысках в кабинете одного из топ-менеджеров компании.

- Минздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами из Центра имени Блохина. В пресс-службе заявили, что после заявления врачей о давлении руководства и планах уволиться ситуацию проверяет специальная комиссия. Между тем член комиссии, главный специалист-гематолог Минздрава Александр Румянцев заявил, что претензии увольняющихся врачей не подтверждаются.

- Брянский суд не стал отпускать приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина по УДО. Срок наказания Александра Протасовицкого по делу о драках в Москве истекает 13 ноября.

- Марка Захарова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище. Перед этим в театре "Ленком" прошла церемония прощания с режиссером, на которую пришли тысячи людей.

- Полиция Гонконга впервые с начала антиправительственных протестов применила боевое оружие против демонстрантов. Студент колледжа, участвовавший в акции протеста, получил огнестрельное ранение в грудь и в критическом состоянии был доставлен в больницу.

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