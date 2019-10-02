Лидер похищавшей нефть из трубопровода группы задержан в тайге Иркутской области

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали в тайге лидера организованного преступного сообщества Игоря Грищенко, который более четырех лет находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Иркутской области.

Как отмечается, в ходе спецоперации с использованием авиации сотрудникам ФСБ удалось задержать Грищенко, приговоренного в мае 2015 года к 20 годам колонии строгого режима.

"Во время задержания преступник не успел оказать сопротивления. У него изъяты охотничье ружьё и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в УФСБ, мужчина был задержан в верховьях реки Китая, в "глубокой тайге".

Согласно пресс-релизу ведомства, задержанный создал и возглавил организованное преступное сообщество, специализирующееся на краже нефти из магистрального нефтепровода "Красноярск-Иркутск" ООО "Востокнефтепровод". Члены сообщества сделали несколько несанкционированных врезок в магистральный нефтепровод, а для перекачки нефти даже специально приобрели дачные участки.

Накопленную нефть преступники вывозили из садоводств на грузовых автомобилях, а затем продавали владельцам нелегальных НПЗ.

Грищенко как руководитель преступного сообщества и еще 12 активных его членов в 2015 году были осуждены и приговорены к лишению свободы на сроки от двух до десяти лет. Однако Грищенко не явился на оглашение резолютивной части приговора, поэтому был объявлен в федеральный розыск.