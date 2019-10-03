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Ракетный корабль "Смерч" после модернизации вернулся в состав Тихоокеанского флота

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Малый ракетный корабль (МРК) "Смерч" с крылатыми ракетами "Уран" завершил испытания после модернизации и вернулся в состав сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает в четверг пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

Модернизация проходила с 2017 года на Камчатке на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр".

Как отмечается, корабль данного проекта первым в военно-морском флоте перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". На корабле были отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы.

В июле 2019 года МРК "Смерч" перешел в Приморье, где в Центре судоремонта "Дальзавод" ему заменили ряд систем артиллерийского вооружения. Обновленный корабль впервые принял участие в праздновании Дня ВМФ России во Владивостоке.

Осенью в рамках заводских ходовых испытаний МРК "Смерч" совершил несколько выходов в полигоны боевой подготовки, где впервые провел стрельбы крылатыми ракетами "Уран", а также испытал зенитно-ракетный комплекс самообороны и новую артиллерию.

Корабль продолжит нести службу на северо-востоке России, сообщает пресс-служба.

ВМФ РФ Минобороны РФ

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