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Делегация военных дипломатов из 55 стран прибыла на Тихоокеанский флот

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Почти 100 военных атташе из 55 государств прибыли во вторник во Владивосток с ознакомительной поездкой на главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщила пресс-служба флота.

"В соответствии с планом мероприятий международного военного сотрудничества министерства обороны России во Владивосток прибыла большая делегация военных атташе посольств иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации. В столицу Приморья прилетели около 100 военных дипломатов, представляющих 55 государств мира", - говорится в сообщении.

По плану во время двухдневного рабочего визита делегаты встретятся с командованием ТОФ, посетят боевые корабли Приморской флотилии разнородных сил и одного из береговых полигонов. Там гости смогут увидеть образцы боевой техники, которыми вооружены Береговые войска флота, оценить подготовку подразделений морской пехоты в ходе демонстрации действий сил по предназначению.

Для иностранных военных атташе подготовлена культурная программа, отметили в военном ведомстве.

ТОФ Владивосток

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