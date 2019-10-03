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Источник сообщил о планах китайского инвестора купить российский "Интурист"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Китайская инвестиционная компания Fosun может получить 100% акций российского туроператора "Интурист", который входил в обанкротившийся холдинг Thomas Cook, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке въездного туризма.

Как пояснил собеседник агентства, Fosun может приобрести российскую компанию, "если договорится с внешними управляющими обанкротившейся Thomas Cook Group, так как туроператор входил в холдинг, а китайская компания является его крупнейшим инвестором". "При этом туроператора "Интурист" связывают тесные рабочие отношения с (китайским филиалом группы - ИФ) Thomas Cook China, созданным британским концерном совместно с Fosun. Сейчас, после банкротства холдинга, китайский инвестор рассматривает возможность покупки бизнеса "Интуриста" целиком", - сказал источник.

Fosun - китайская инвестиционная компания, которая владеет 18% акций холдинга Thomas Cook. В июле компания планировала вложить в холдинг 750 млн фунтов стерлингов, которые должны были обеспечить ему достаточную ликвидность и позволить решить финансовые проблемы. Таким образом китайская компания получила бы контрольный пакет акций холдинга. Однако 23 сентября совет директоров Thomas Cook объявил о банкротстве.

"Tomas Cook China является одним из самых быстрорастущих туроператоров китайского рынка, за последний год, из отчетности группы Thomas Cook следует, что объемы компании выросли в восемь раз. Возможная покупка "Интуриста" гарантирует Fosun качественное обслуживание китайских и сингапурских групп и бизнес-туристов в России и позволит получать большие доходы от роста въездного турпотока в связи с введением электронах виз", - добавил источник.

По его данным, благодаря сделке "Интурист" сможет укрепить свои позиции на выездном рынке Китая, прежде всего, на острове Хайнань и в Юго-Восточной Азии. Fosun также может инвестировать в строительство отелей в РФ, загрузку которым будет обеспечивать "Интурист".

В пресс-службе "Интуриста" факт возможной сделки с китайским инвестором комментировать отказались, однако подтвердили "Интерфаксу", что плотно работают с китайским подразделением Thomas Cook, которое контролируется Fosun.

Старейший британский туроператор Thomas Cook после объявления о банкротстве в сентябре прекратил все полеты, аннулирует туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

В сентябре также сообщалось, что крах Thomas Cook не скажется на российском "Интуристе".

Интурист Fosun Китай

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