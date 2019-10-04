Первый в истории МКС целиком российский экипаж "Союза" отправится на станцию осенью 2020 года

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Полностью российский экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз" отправится на Международную космическую станцию впервые в ее истории осенью следующего года, сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"У нас в следующем году будет один пуск, где два космонавта, а потом будет три. Мы планируем со следующего года переходить на трех наших (космонавтов - ИФ)", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос о количестве российских космонавтов в отправляющихся на МКС кораблях "Союз".

Касаясь сроков запусков ракет с пилотируемыми кораблями, он сказал: "Один - весной (апрель или март), другой - осенью".

Таким образом, осенью 2020 года к МКС отправится впервые в истории станции корабль "Союз", где все трое членов экипажа - россияне. Последний полет корабля к орбитальной станции исключительно с представителями РФ состоялся в 2000 году, это был последний полет на станцию "Мир" экипажа Сергея Залетина и Александра Калери.