Путина в Тамани ознакомили с работой единственного в РФ трехвагонного опрокидывателя

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил порт Тамань в Краснодарском крае, где реализует стивидорные проекты группа "ОТЭКО".

Владелец компании Мишель Литвак провел для главы государства экскурсию по объектам порта. Ему также показали археологические находки, найденные при строительстве объектов порта.

На угольном комплексе замглавы "ОТЭКО" по инвестпроектам Игорь Зюзин представил Путину процесс работы единственного в РФ трехвагонного опрокидывателя. Зюзин сообщил, что в рамках II очереди, реализация которой начнется в 2020 году, компания планирует запустить четырехвагонный опрокидыватель, что еще больше ускорит процесс выгрузки. После нее уголь по конвейеру уходит на склад, затем - по формировании судовой партии - на судно.

Представители компании обратили внимание президента на то, что в рамках технологического процесса соблюдаются высокие экологические нормы, используется система водяного пылеподавления.

После этого Путину представили макет развития порта, в составе которого уже действуют терминалы по перевалке навалочных и нефтеналивных грузов, угля, а также будут созданы мощности по обработке крупногабаритных (включая колесную технику) и универсальных грузов.

Литвак рассказал президенту о том, что компания начала уже строить закрытый порт, в том числе для сжиженного углеводородного газа (СУГ). Он также отметил, что хотел отдельно доложить Путину о планах построить здесь химический завод.

На этой же территории планируется создать тепличный комплекс, который будет отапливаться за счет энергии, образующейся в ходе производственной деятельности.

По словам Литвака, есть, в частности, идея выращивать здесь соевые бобы для того, чтобы часть их экспортировать, а часть отправлять на корм скоту. Здесь же возможно создать и мукомольное предприятие.

Также предполагается построить поселок на 15 тыс. человек для проживания специалистов порта.

На набережной Литвак показал президенту, как идет загрузка грузов в суда.