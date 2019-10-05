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В Тольятти завели дело об убийстве после гибели четырех человек при пожаре

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Центральный межрайонный следственный отдел СУ СКР по Самарской области возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц после гибели двоих мужчин и двух женщин на пожаре в частном доме в Тольятти.

"По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара является поджог с использованием горючих жидкостей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 5 октября в результате пожара в одноэтажном частном жилом доме в Тольятти погибли четыре человека.

Самарская область Тольятти

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