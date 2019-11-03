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Двое пострадали в результате пожара в двух частных домах в Ростове-на-Дону

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в двух частных домах Ростова-на-Дону в воскресенье вечером, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В 21:21 (время московское - ИФ) поступило сообщение о загорании кровли двух частных домов на ул. Республиканская, 70 на площади 80 кв. метров. Два человека пострадали - отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в 21:59 пожар был локализован, а в 22:00 - полностью потушен.

Ростовская область

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