В Самаре в результате ДТП с автобусом пострадали 13 человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Тринадцать человек попали в больницу в Самаре после столкновения пассажирского автобуса с фонарным столбом, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Минздрава региона.

Как отметил собеседник агентства, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

По его словам, скорая приехала к месту ДТП в течении 12-15 минут. На месте работали пять бригад медиков.

В Самаре в воскресенье утром пассажирский автобус врезался в фонарный столб. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России, сообщение о столкновении "МАЗа" (маршрут № 41) с опорой уличного освещения на улице Стара-Загора, 255 поступило спасателям в 10:55. На момент аварии в автобусе находились 30 человек, отметили в МЧС. Погибших нет.