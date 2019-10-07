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На сахарном заводе на Кубани погибли два человека

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - На территории завода "Кореновсксахар" в Кореновске в субботу нашли трех мужчин в бессознательном состоянии. Двое умерли, третьего доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По предварительным данным, они отравились. Проверяется версия отравления аммиаком, сказал собеседник агентства.

По факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю.

СКР Краснодарский край Кореновск

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