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Минздрав России допустил запрет на вейпы в перспективе 2-3 лет

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Запрет вейпов возможен в течение двух-трёх лет, если подтвердится, что люди в результате курения умирали, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

"В отдаленной перспективе - два-три года - возможно. Нужно накопить доказательную базу. Если подтвердится, что смерти в США связаны с этим, а не с лоббированием чьих-то интересов, тогда да", - сказал Киселев-Романов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности запрета вейпов в связи с сообщением Центра по контролю заболеваний США о регистрации нескольких десятков смертей и заболеваний из-за курения вейпов.

"Мы бы с удовольствием. Но пока есть поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева приравнять вейпы к обычным сигаретам", - сказал он.

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