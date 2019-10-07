Американский дипломат Горман замечен во Владивостоке

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Временного поверенного в делах США в РФ Барта Гормана засняло телевидение в аэропорту Владивостока, передал местный телеканал "Вести Приморье" (ВГТРК).

В эфире телеканала вышел небольшой видеосюжет о том, что в город прибыл американский дипломат.

В аэропорту среди прочих дипломата встречал мужчина с плакатом, на котором по-английски было написано "Барт Горман, тебе здесь не рады!" Он выкриками призывал Гормана "возвращаться домой".

Генконсульство США во Владивостоке пока не прокомментировало "Интерфаксу" планы Гормана по поездке на российский Дальний Восток.

Как сообщил агентству информированный источник, Горман во Владивостоке надолго не задержится.

"Он прибыл в понедельник с краткосрочным визитом: посетить консульство (Генконсульство США во Владивостоке - ИФ), решить ряд вопросов", - сказал источник.