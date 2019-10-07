Москва ждет объяснений от Ирана по поводу задержания российской журналистки

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на скорое освобождение задержанной в Иране российской журналистки Юлии Юзик, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также выразил надежду, что российская сторона "получит необходимые разъяснения" от иранских властей по поводу данного инцидента. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что в Кремле негативно относятся к задержанию журналистки. По словам Пескова, подобные инцидента Кремль считает неприемлемыми.

В пятницу, 4 октября, бывший муж Юзик Борис Войцеховский сообщил в фейсбуке о задержании журналистки в столице Ирана. "Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", - написал он.

Вызванный в пятницу в МИД РФ посол Ирана Мехди Санаи заявил, что Юзик скоро освободят.

Информации о том, предъявлены ли Юзик какие-либо обвинения, нет.

В понедельник, 7 октября, пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко заявил "Интерфаксу", что посольство РФ в Тегеране продолжает работу над получением консульского доступа к задержанной журналистке.