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Россия пока не получила консульский доступ к задержанной в Иране журналистке Юзик

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Тегеране продолжает работу над получением консульского доступа к задержанной российской журналистке Юлии Юзик, сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе дипмиссии Андрей Ганенко.

"Посольство работает над получением консульского доступа", - сказал Ганенко, отметив, что никакой другой информации на данный момент нет.

В пятницу бывший муж Юзик Борис Войцеховский сообщил в фейсбуке о задержании журналистки в столице Ирана. "Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", - написал он.

Вызванный в пятницу в МИД РФ посол Ирана Мехди Санаи заявил, что Юзик скоро освободят.

Информации о том, предъявлены ли Юзик какие-либо обвинения, нет.

Иран Россия Юлия Юзик

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