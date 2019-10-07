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Главу центра патриотического воспитания молодежи заподозрили в мошенничестве

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В отношении главы государственного "Центра патриотического воспитания молодежи Кубани" Игоря Калинина возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Его заподозрили в фиктивном трудоустройстве жены.

Используя полномочия по распоряжению бюджетными деньгами, Калинин нанял жену на должность главного специалиста отдела обеспечения организации. Предполагалось, что она будет заниматься госзакупками. Специального образования для этого у нее не было и она фактически не работала, о чем знал ее муж, считает следствие. Калинин вносил ее рабочее время в табели учета и в результате перечислил ей больше 290 тысяч рублей зарплаты, нанеся ущерб бюджету региона.

Уголовно дело на Калинина завели по материалам прокурорской проверки.

Краснодарский край прокуратура Игорь Калинин

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