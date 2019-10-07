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Минобороны РФ сообщило о переговорах Шойгу и главы Пентагона

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник провел переговоры по телефону с шефом Пентагона Марком Эспером, сообщили в российском военном ведомстве.

Как отмечается в сообщении министерства, телефонные переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Детали беседы глав военных ведомств США и РФ не раскрываются.

В конце июня 2019 года президент США Дональд Трамп назначил Эспера и.о. главы Пентагона. В июле Сенат США утвердил Эспера на эту должность. В том же месяце он принес присягу в качестве нового министра обороны Соединенных Штатов.

Марк Эспер Пентагон США Сергей Шойгу

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