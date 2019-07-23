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Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сенат США во утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона, сообщает The New York Times.

Американские СМИ отмечают, что Эспер заручился "мощной поддержкой" сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии. "За" его кандидатуру проголосовали 90 сенаторов, "против" - 8.

Пост главы Пентагона оставался вакантным в течение семи месяцев, это самый длительный срок в истории, когда у американского оборонного ведомства не было руководителя.

В конце июня президент США Дональд Трамп назначил Эспера и.о. главы Пентагона.

США Пентагон

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