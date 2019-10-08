Прокуратура через суд добилась отмены платной регистрации для пассажиров "Победы"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд поддержал требование Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) отменить платную регистрацию в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании "Победа", сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку соблюдения прав пассажиров в связи с обращениями граждан по вопросу введения авиакомпанией "Победа" платы в размере 25 евро за регистрацию на рейсы в аэропортах иностранных государств",- сказали в пресс-службе ММТП.

Прокуроры установили, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами перевозчик или обслуживающая организация обеспечивает в аэропорту в том числе регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. "Предусмотренными нормами за указанную услугу дополнительная плата не взимается, и такое нововведение авиакомпании напрямую противоречит указанным положениям закона",- отметили в прокуратуре.

"Победа" ввела "регистрационный" сбор - 25 евро с человека - прошлой зимой. Он взимается только на стойках в аэропорту (онлайн-регистрация на сайте перевозчика, которая открывалась за 24 часа до вылета, была бесплатной). Компания называла эту меру вынужденной: чтобы не повышать цены на перелет из-за аномального роста стоимости топлива и снижения курса рубля в прошлом году. Кроме того, "Победа" ссылалась на мировую практику: неправильно включать в тариф стоимость услуги регистрации, если клиенты хотят сэкономить и зарегистрироваться самостоятельно, говорили в компании.

Ранее прокуратура обратилась в Щербинский суд Москвы с иском о приведении правил авиакомпании в соответствие с нормами законодательства, однако суд принял решение отказать надзорному ведомству. "Не согласившись с решением суда первой инстанции, транспортный прокурор обжаловал его в Московский городской суд. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции отменено, заявленные требования удовлетворены в полном объеме", - напомнили в пресс-службе ММТП.

Во вторник в пресс-службе "Победы" сообщили, что компания будет оспаривать решение суда.

"Бесплатных услуг не бывает - бывают включенные в тариф по умолчанию для всех. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются. Сейчас более 90% клиентов регистрируются бесплатно онлайн. А кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту. Почему все клиенты должны платить за услугу регистрации? Мы, напротив, хотим снижать цены на перелет", - заявил "Интерфаксу" официальный представитель "Победы".