"Яндекс" вывел на рынок мини-"Яндекс.Станцию" с управлением жестами

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" представил очередное устройство - "Яндекс.Станцию" в формате мини со встроенным голосовым помощником "Алиса", передал корреспондент "Интерфакса" с презентации.

Колонка полностью разработана в "Яндексе", сборка производится в Китае.

В отличие от старшей и более дорогой версии, колонка не подключается к ТВ, но может управляться не только голосом, но и жестами.

С 31 октября устройства будут продаваться на "Беру" (маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка ) и в "Связном" по всей России за 3990 рублей. В дальнейшем компания обещает расширить список ритейлеров.