В Счетной палате сообщили, что более 12 млн россиян живут без водопровода

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Более 12 млн жителей России не имеют доступа к центральному водоснабжению, сообщила заместитель председателя Счетной палаты (СП) Галина Изотова.

На заседании в Совете Федерации в среду Изотова также сообщила, что в 83 российских регионах более 11 млн человек до настоящего времени не обеспечены качественной питьевой водой.

Тем не менее, подчеркнула она, "в федеральном проекте "Чистая вода", это нацпроект "Экология", не предусмотрен показатель роста качества питьевой воды для жителей населенных пунктах.

По мнению СП, требуется развивать технические регламенты качественной воды. "Чистая вода - это один из центральных вопросов для долголетия, активной и здоровой жизни, то есть ключевой для достижения двух национальных целей, зафиксированных в указе президента РФ № 204 (так называемый "майский указ" - ИФ), который Счетная палата мониторит - это основная наша задача. По нашему мнению, этот вопрос в дальнейшем не стоит оставлять без контроля", - сказала Изотова.

Согласно проекту "Чистая вода", к 2024 году свыше 90% населения должны получить качественную воду, сообщал в конце июня глава Минстроя Владимир Якушев. "Показатели по проекту "Чистая вода" стоят жесткие: так, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой и системой центрального водоснабжения, должна увеличиться с 87,5% в 2018 году до 90,8% к 2024 году. Это достаточно серьезные показатели", - говорил министр.

Как сообщалось, общая сумма финансирования по федеральному проекту "Чистая вода" составляет 245 млрд рублей, из них 147 млрд - средства федерального бюджета. Предоставление федеральных субсидий регионам будет осуществляться, в том числе, с учетом конкретного технологического решения, которое предложат местные власти.

До 1 августа 2019 года регионы должны были разработать и утвердить свои программы по федеральному проекту.