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Песков не исключил новых "провокаций" против россиян в США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что единичные провокации США в отношении российских представителей могут повториться, такая опасность сохраняется и нужно быть бдительными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал планы депутатов Госдумы приостановить поездки в США после допроса депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Песков при этом отметил, что этот вопрос "вряд ли относится к президентской повестке".

Юмашева прилетела в США на общественно-политический форум "Диалог Форт-Росс". По прилете ее в аэропорту около часа допрашивал сотрудник ФБР. После этого посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста, российский МИД также выразил протест, а спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал случившееся "циничной провокацией". Песков тогда назвал действия ФБР неприемлемым и вызывающими глубокую озабоченность.

9 октября стало известно, что Совет Думы может приостановить поездки депутатов в США.

Ранее представители МИД России не получили американские визы и не смогли поехать на форум "Диалог Форт-Росс", а до этого визы не получили десять сотрудников МИД, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и главы комитетов по международным делам Госдумы и Совфеда Леонид Слуцкий и Константин Косачев. Все они должны были участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Дмитрий Песков Госдума США Инга Юмашева Вячеслав Володин Диалог Форт-Росс Генассамблея ООН

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