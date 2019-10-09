Экс-мэр Махачкалы Мусаев вышел на свободу по УДО

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Суд в Дагестане условно-досрочно освободил бывшего мэра Махачкалы Мусу Мусаева, осужденного на четыре года колонии за превышение полномочий, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель Верховного суда Дагестана.

"Советский суд города Махачкалы 24 сентября удовлетворил ходатайство защиты Исаева и принял решение о его условно-досрочно освобождении. Данное решение было обжаловано в Верховном суде, который оставил решение райсуда без изменений. И сегодня Мусаев вышел на свободу", - сказал собеседник агентства.

Мусаев был задержан в январе 2018 года по делу о превышении должностных полномочий, повлекших, по данным следствия, ущерб на сумму свыше 48 млн рублей в 2016-2017 годах. В том же месяце суд отстранил арестованного Мусаева от должности мэра.

15 октября 2018 года суд в Махачкале приговорил его к четырем годам колонии общего режима.