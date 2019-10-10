В правительстве начали обсуждать идею создания Фонда развития Крымского полуострова

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Минэкономразвития начали готовить проект доклада о создании Фонда развития Крымского полуострова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. О начале обсуждения такой идеи агентству рассказали несколько собеседников в федеральных органах власти.

В Минэкономразвития и Минфине Крыма сказали, что комментировать такую возможность еще рано.

Создание такого фонда действительно обсуждается, но окончательных решений нет и не решен вопрос с финансированием, сказал еще один источник. По его словам, предполагается, что фонд получит деньги из бюджета, но сколько именно, еще не решено.

В федеральном Минфине сказали, что это предложение сейчас рассматривают "заинтересованные федеральные органы исполнительной власти", и от комментариев отказались.