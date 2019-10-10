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Директор училища в Астрахани сдавал детей "в аренду" стройфирме

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Директор закрытого спецучилища для несовершеннолетних нарушителей закона в Астрахани стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР Андрей Хегай.

По его словам, с июня по сентябрь несовершеннолетние воспитанники специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа по указанию директора выезжали оттуда на стройку, где выполняли строительные и ремонтные работы.

Информированный источник "Интерфакса" отметил, что за день работы каждого ребенка на стройке директору училища платили по 500 рублей. Сейчас следователи выясняют, сколько подростков привлекались к работам.

Уголовное дело против руководителя училища было возбуждено на основании материалов областного ФСБ.

Астрахань

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